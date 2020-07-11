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Факты / Україна

800 за сутки: в Украине количество больных Covid-19 держится на высоком уровне

Коронавирус в Украине 10 июля подтвердили у 800 человек. Всего зафиксировали 52 843 случая Covid-19.

27 человек умерли от осложнений коронавируса. Всего — 1 372 человека.

24 661 человек выздоровел.

Всего в Украине проведено 786 402 тестирования методом ПЦР.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область — 2 081 случай;
  • Волынская область — 2 987 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 140 случаев;
  • Донецкая область — 758 случаев;
  • Житомирская область — 1 521 случай;
  • Закарпатская область — 3 842 случая;
  • Запорожская область — 612 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2 971 случай;
  • Кировоградская область — 670 случаев;
  • г. Киев — 6 115 случаев;
  • Киевская область — 2 986 случаев;
  • Львовская область — 6 882 случая;
  • Луганская область — 93 случая;
  • Николаевская область — 477 случаев;
  • Одесская область — 2 141 случай;
  • Полтавская область — 331 случай;
  • Ровенская область — 4 520 случаев;
  • Сумская область — 337 случаев;
  • Тернопольская область — 2 217 случаев;
  • Харьковская область — 2 621 случай;
  • Херсонская область — 204 случая;
  • Хмельницкая область — 888 случаев;
  • Черновицкая область — 5 117 случаев;
  • Черкасская область — 738 случаев;
  • Черниговская область — 594 случая.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 40,99%;
  • Черкассы — 38,55%;
  • Киев — 37,65%;
  • Чернигов — 37,34%;
  • Черновцы — 36,93%.

Согласно статистике коронавируса в Украине 10 июля заболевание зафиксировали у 52 043 человек. Суточный прирост составил 819 пациентов.

От осложнений Covid-19 умерли 1 345 человек, а вылечились 25 770.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Закарпатской (112) и Львовской областях (82), а также в городе Киеве (118).

На Львовщине впервые за месяц за сутки зафиксировали менее 100 больных.

Фото: Dreamstime

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