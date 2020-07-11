Коронавирус в Украине 10 июля подтвердили у 800 человек. Всего зафиксировали 52 843 случая Covid-19.
27 человек умерли от осложнений коронавируса. Всего — 1 372 человека.
24 661 человек выздоровел.
Всего в Украине проведено 786 402 тестирования методом ПЦР.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Коронавирус обнаружен:
- Винницкая область — 2 081 случай;
- Волынская область — 2 987 случаев;
- Днепропетровская область — 1 140 случаев;
- Донецкая область — 758 случаев;
- Житомирская область — 1 521 случай;
- Закарпатская область — 3 842 случая;
- Запорожская область — 612 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2 971 случай;
- Кировоградская область — 670 случаев;
- г. Киев — 6 115 случаев;
- Киевская область — 2 986 случаев;
- Львовская область — 6 882 случая;
- Луганская область — 93 случая;
- Николаевская область — 477 случаев;
- Одесская область — 2 141 случай;
- Полтавская область — 331 случай;
- Ровенская область — 4 520 случаев;
- Сумская область — 337 случаев;
- Тернопольская область — 2 217 случаев;
- Харьковская область — 2 621 случай;
- Херсонская область — 204 случая;
- Хмельницкая область — 888 случаев;
- Черновицкая область — 5 117 случаев;
- Черкасская область — 738 случаев;
- Черниговская область — 594 случая.
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 40,99%;
- Черкассы — 38,55%;
- Киев — 37,65%;
- Чернигов — 37,34%;
- Черновцы — 36,93%.
Согласно статистике коронавируса в Украине 10 июля заболевание зафиксировали у 52 043 человек. Суточный прирост составил 819 пациентов.
От осложнений Covid-19 умерли 1 345 человек, а вылечились 25 770.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Закарпатской (112) и Львовской областях (82), а также в городе Киеве (118).
На Львовщине впервые за месяц за сутки зафиксировали менее 100 больных.