Коронавирус в Украине 10 июля подтвердили у 800 человек. Всего зафиксировали 52 843 случая Covid-19.

27 человек умерли от осложнений коронавируса. Всего — 1 372 человека.

24 661 человек выздоровел.

Всего в Украине проведено 786 402 тестирования методом ПЦР.

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Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Коронавирус обнаружен:

Винницкая область — 2 081 случай;

Волынская область — 2 987 случаев;

Днепропетровская область — 1 140 случаев;

Донецкая область — 758 случаев;

Житомирская область — 1 521 случай;

Закарпатская область — 3 842 случая;

Запорожская область — 612 случаев;

Ивано-Франковская область — 2 971 случай;

Кировоградская область — 670 случаев;

г. Киев — 6 115 случаев;

Киевская область — 2 986 случаев;

Львовская область — 6 882 случая;

Луганская область — 93 случая;

Николаевская область — 477 случаев;

Одесская область — 2 141 случай;

Полтавская область — 331 случай;

Ровенская область — 4 520 случаев;

Сумская область — 337 случаев;

Тернопольская область — 2 217 случаев;

Харьковская область — 2 621 случай;

Херсонская область — 204 случая;

Хмельницкая область — 888 случаев;

Черновицкая область — 5 117 случаев;

Черкасская область — 738 случаев;

Черниговская область — 594 случая.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 40,99%;

Черкассы — 38,55%;

Киев — 37,65%;

Чернигов — 37,34%;

Черновцы — 36,93%.

Согласно статистике коронавируса в Украине 10 июля заболевание зафиксировали у 52 043 человек. Суточный прирост составил 819 пациентов.

От осложнений Covid-19 умерли 1 345 человек, а вылечились 25 770.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Закарпатской (112) и Львовской областях (82), а также в городе Киеве (118).

На Львовщине впервые за месяц за сутки зафиксировали менее 100 больных.