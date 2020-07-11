В Украине не идет на спад динамика суточного прироста больных коронавирусом, сложной эпидситуация продолжает быть и в столице. Между тем в стране продолжают искать лекарства от Сovid-19, ныне тестирование проходят четыре препарата.

По состоянию на 11 июля в Украине подтвердили 52 843 случая коронавируса, за последние сутки заболели 800 человек.

Самой сложной эпидситуация продолжает быть во Львовской (6 882 случая), Черновицкой (5 117 случаев) и Ровенской (4 520 случаев) областях.

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Среди городов лидер по количеству больных — Киев, в столице подтвердили 6 115 случаев коронавируса.

За последние сутки — 125 новых больных, среди них — 57 женщин, 61 мужчина, одна девочка и шесть мальчиков.

Больше всего случаев заражения в Дарницком районе города — 1 009 больных.

Сейчас в Украине тестируют четыре препарата, которые потенциально можно использовать для лечения коронавируса.

Изучаются свойства Амизона, Амиксина, Корвитина и Биовена.

— Они все проходят стадии клинических испытаний. Это достаточно серьезный механизм. Некоторые находятся уже практически на завершающих стадиях. Сразу после получения результатов будут сделаны выводы об эффективности этих препаратов, — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, коронавирус продолжает вносить коррективы в жизнь украинцев. Из-за карантина многие процедуры граждане начали делать удаленно. Так, в августе Минздрав планирует запустить электронный больничный.

— Сейчас мы уже разработали соответствующие механизмы и обратились к нашим больницам по тестированию этой модели. Она будет заполняться на ресурсах Пенсионного фонда. Врач сразу может заполнить и с помощью электронной подписи подписать больничный, — пояснил Максим Степанов.

Статистика коронавируса в Украине

За время пандемии коронавируса в Украине от недуга умерли 1 372 человека, за последние сутки — 27.

В то же время 24 661 человеку удалось выздороветь. Всего в Украине коронавирусом чаще болеют женщины, чем мужчины: 58% против 42%.