На судне София, которое встало на рейд в порту Южный, у большинства членов команды обнаружили коронавирус.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании в Офисе президента Украины.

В Минздраве сообщили, что больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж — на изоляции. Также определены маршруты в случае необходимости госпитализации.

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Судно под флагом Либерии должно было следовать в порт Николаев, но пока находится на карантине.

Красный и зеленый список Минздрава

В Украине действует красный и зеленый списки стран из-за ситуации с коронавирусом в мире.

Гражданам, которые приехали из зеленой зоны самоизоляция не нужна.

Те кто вернулся из красной зоны должны пройти 14-дневную обсервацию.