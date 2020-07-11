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Факты / Україна

В Киеве за сутки 125 человек заболели коронавирусом

По состоянию на 11 июля 2020 года в Киеве подтвердили 6 115 случаев коронавируса.

За последние сутки в столице — 125 новых больных, среди них трое медиков.

Кто заболел:

  • 57 женщин — от 20 до 80 лет;
  • 61 мужчина — от 21 до 75 лет;
  • девочка 7 лет;
  • шесть мальчиков — 4 до 14 лет.

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За время пандемии 2 058 человек в городе выздоровели от вируса, за сутки — 25 человек. Коронавирус унес жизни 124 жителей столицы, двух — за последние сутки.

Восемь киевлян госпитализировали в больницы за сутки, остальные — на самоизоляции.

Самой сложной эпидситуация продолжает быть в Дарницком районе города, там уже 1 009 больных.

В целом, по статистике коронавируса в Украине, 11 июля в стране зафиксировали 52 843 случая Сovid-19, за последние сутки — 800 новых.

За время пандемии от вируса умерли 1 372 человека, за последние сутки — 27 людей.

Выздоровели от болезни — 24 661 человек.

Источник: Виталий Кличко

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