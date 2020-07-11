В Тернополе из-за вспышки Covid-19 закрыли завод

На Тернопольщине в городе Бережаны приостановили работу завода Керамик из-за того, что на предприятии обнаружили вспышку коронавируса

— Решено приостановить деятельность предприятия и принять меры по соблюдению работниками Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, — говорится в сообщении райсовета.

Кроме того, заведениям общественного питания и развлекательным заведениям рекомендовано ограничить деятельность до 22.00.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

По состоянию на утро 10 июня в Тернопольской области обнаружили 2 174 случая Covid-19.

А 5 июля в Тернополе закрыли детский сад №6. На Covid-19 здесь заболели пятеро воспитанников группы.

Чтобы не допустить распространения заболевания среди детей и работников, учебное заведение закрыли на 14-дневный карантинный период. Всех отправили на самоизоляцию, для контактных лиц предусмотрено медицинское наблюдение.

Источник: Бережанская райадминистрация