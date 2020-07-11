В аэропортах Киева и Львова появятся специальные лаборатории для проведения ПЦР-тестов всем пассажирам, которые прибывают в Украину.

Соответствующее решение принял министр инфраструктуры Владислав Криклий на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

Лаборатории необходимы, чтобы пассажиры могли пройти тест на коронавирус и в случае получения отрицательного результата не самоизолироваться.

В правительстве рассматривают возможность того, чтобы результаты тестирования могли приходить в приложение Дій вдома.

Министр говорит, что это поможет избежать скопления людей у лабораторий, а также уменьшит время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину.

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Вакцина от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что для разработки вакцины от коронавируса нужно $31 млрд.

В мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин. А для эффективного противодействия болезни нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в сжатые сроки.

Предполагается, что на ее изготовление нужно до 18 месяцев.