В Украине тестируют четыре препарата, которыми можно пользоваться во время лечения коронавируса. Это Амизон, Амиксин, Корвитин и Биовен.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
— Они все проходят стадии клинических испытаний. Это достаточно серьезный механизм. Некоторые находятся уже практически на завершающих стадиях. Сразу после получения результатов будут сделаны выводы относительно эффективности этих препаратов, — сказал он.
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Степанов напомнил, что на сегодняшний день вакцины от коронавируса нет.
По его словам, Минздрав активно отслеживает все испытания, которые проводятся в мире. Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила об изготовлении вакцины.
Он отметил, что Германия, Франция, Италия и Нидерланды объединились и сделали предзаказ.
Украина также сделала соответствующее обращение, чтобы в случае изготовления вакцины, страна была поставлена в приорет для ее получения.
Вакцина от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что для разработки вакцины от коронавируса нужно $31 млрд.
В мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин. А для эффективного противодействия болезни нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в сжатые сроки.
Предполагается, что на ее изготовление нужно до 18 месяцев.