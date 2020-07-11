В Украине тестируют четыре препарата, которыми можно пользоваться во время лечения коронавируса. Это Амизон, Амиксин, Корвитин и Биовен.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— Они все проходят стадии клинических испытаний. Это достаточно серьезный механизм. Некоторые находятся уже практически на завершающих стадиях. Сразу после получения результатов будут сделаны выводы относительно эффективности этих препаратов, — сказал он.

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Степанов напомнил, что на сегодняшний день вакцины от коронавируса нет.

По его словам, Минздрав активно отслеживает все испытания, которые проводятся в мире. Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила об изготовлении вакцины.

Он отметил, что Германия, Франция, Италия и Нидерланды объединились и сделали предзаказ.

Украина также сделала соответствующее обращение, чтобы в случае изготовления вакцины, страна была поставлена в приорет для ее получения.

Вакцина от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что для разработки вакцины от коронавируса нужно $31 млрд.

В мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин. А для эффективного противодействия болезни нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в сжатые сроки.

Предполагается, что на ее изготовление нужно до 18 месяцев.