Карантин в Украине: что происходит 12 июля

Статистика коронавируса в Украине 12 июля фиксирует незначительное уменьшение количества новых случаев заболевания — за сутки Сovid-19 подтвердили у 678 человек.

Общее количество случаев составляет 53 521.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (244,8), Львовской (229,5) и Закарпатской (200,4) областях.

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Львовская область остается лидером антирейтинга по количеству новых случаев — за сутки 121 тест оказался положительным, всего в области заболели уже 7 003 человека.

За все время карантина от осложнений умерли 183 человека, еще 1057 — уже выздоровели.

Коронавирус в рядах ВСУ за последние сутки обнаружили еще у двух человек. Всего Covid-19 болеет 144 военнослужащих.

За время пандемии выздоровели 442 человека, а пятеро умерли.

Коронавирус в Киеве

Статистика коронавируса в Киеве 12 июля показывает снижение количества новых случаев. Сегодня Covid-19 обнаружили у 67 человек, летальных исходов нет.

По сравнению с 11 июля, когда было зафиксировано 125 новых случаев Covid-19, статистика снизилась почти вдвое.

Коронавирус в регионах

В Министерстве здравоохранения назвали семь областей, которые не соответствуют требованиям для ослабления карантина:

Винницкая;

Волынская;

Донецкая;

Закарпатская;

Ровенская;

Тернопольская;

Черниговская.

За все время пандемии от коронавируса вылечились 26 118 пациентов, а умерло 1 383.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 101 434 подозрения, сейчас болеют 26 020 человек.