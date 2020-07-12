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Факты / Україна

Антирекорд Covid-19 во Львове и положительная динамика в Киеве: что происходит в Украине 12 июля

Статистика коронавируса в Украине 12 июля фиксирует незначительное уменьшение количества новых случаев заболевания — за сутки Сovid-19 подтвердили у 678 человек.

Общее количество случаев составляет 53 521.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (244,8), Львовской (229,5) и Закарпатской (200,4) областях.

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Львовская область остается лидером антирейтинга по количеству новых случаев — за сутки 121 тест оказался положительным, всего в области заболели уже 7 003 человека.

За все время карантина от осложнений умерли 183 человека, еще 1057 — уже выздоровели.

Карантин в Украине: что происходит 12 июля

Коронавирус в рядах ВСУ за последние сутки обнаружили еще у двух человек. Всего Covid-19 болеет 144 военнослужащих.

За время пандемии выздоровели 442 человека, а пятеро умерли.

Коронавирус в Киеве

Статистика коронавируса в Киеве 12 июля показывает снижение количества новых случаев. Сегодня Covid-19 обнаружили у 67 человек, летальных исходов нет.

По сравнению с 11 июля, когда было зафиксировано 125 новых случаев Covid-19, статистика снизилась почти вдвое.

Коронавірус у Києві 12 липня

Коронавирус в регионах

В Министерстве здравоохранения назвали семь областей, которые не соответствуют требованиям для ослабления карантина:

  • Винницкая;
  • Волынская;
  • Донецкая;
  • Закарпатская;
  • Ровенская;
  • Тернопольская;
  • Черниговская.

За все время пандемии от коронавируса вылечились 26 118 пациентов, а умерло 1 383.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 101 434 подозрения, сейчас болеют 26 020 человек.

Фото: Dreamstime

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