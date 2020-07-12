Коронавирус в Киеве: за сутки 67 новых случаев

По состоянию на 12 июля 2020 года в Киеве подтвердили 6 182 случая коронавируса.
За последние сутки в столице — 67 новых больных, среди них двое медиков. Это почти вдвое меньше, чем за прошедшие сутки — 11 июля было зафиксировано 125 случаев Covid-19.
Кто заболел:
- 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;
- 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет;
- 3 девочки в возрасте 3, 7 и 13 лет и 2 мальчика — 12 и 14 лет.
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Больше всего случаев Covid-19 прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе — 14, Соломенском — 13 и Святошинском районе — 9 случаев.
Количество активных случаев заболеваемости коронавирусом в Киеве выросло до 4 тыс.
За время пандемии болезнь вылечили уже 2 058 киевлян, летальных случаев — 124.
Согласно статистике коронавируса в Украине, 12 июля было зафиксувано 53 521 случай Сovid-19 за последние сутки — 678 новых.
За время пандемии от вируса умерли 1 383 человека, за последние сутки обнаружили 11 летальных случаев.
Вылечились от болезни 26 118 пациентов, из которых 457 — за последний день.