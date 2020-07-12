12 июля в западных областях прогнозируют ливни с грозами, в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с.

В частности, на Закарпатье возможно усиление ветра до 25 м/с, а в Карпатах — до 30-35 м/c, что соответствует желтому уровню опасности.

Кроме того, из-за сильных дождей в этих областях объявлен оранжевый уровень опасности.

По данным ГСЧС, из-за непогоды в ночь на 12 июля обесточены 100 населенных пунктов в трех областях: 54 – во Львовской, 29 – в Ровенской и 17 – в Закарпатской.

Ликвидация последствий непогоды в Западной Украине

Сейчас на территории западных областей подтопленных населенных пунктов, подвалов и приусадебных участков нет.

Однако разрушенными остаются более 202 км автодорог и 95 мостов.

Частично повреждены 549 км дорог и 213 мостов.

Спасатели за все время спасли 478 человек и эвакуировали 721, отселили из зоны стихийного бедствий 1 324 человека.