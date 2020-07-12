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Факты / Україна
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 12 июля в Украине зафиксирован 53 521 больной, за сутки обнаружили еще 678 случаев.

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10:36 - 12 июля

В Киеве подтвердили 6 182 случая коронавируса, 67 — за сутки. Это почти вдвое меньше, чем 11 июля, когда было зафиксировано 125 больных.

Кто заболел:

  • 28 женщин — от 18 до 82 лет;
  • 34 мужчины — от 19 до 73 лет;
  • три девочки — 3, 7 и 13 лет и два мальчика — 12 и 14 лет.

Больше всего случаев Covid-19 обнаружили в Днепровском районе — 14, Соломенском — 13 и Святошинском районе — 9 случаев.

Коронавірус у Києві 12 липня

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09:40 - 12 июля

Львов остается лидером антирейтинга по количеству новых случаев — 121 положительный тест за сутки, в целом заболели уже 7 003 человека.

Из них умерли 183, еще 1 057 — уже выздоровели.

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09:24 - 12 июля

В Украине по состоянию на 12 июля еще 678 человек заболели коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 53 521.

Умерли за день 11 человек, с начала эпидемии – 1 383 пациента.

Выздоровели целом 26 118 больных, из которых 457 — за последний день.

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07:45 - 12 июля

По состоянию на утро 12 июля количество больных коронавирусов в мире вызросло до 12 683 874 человек.

Жертвами Covid-19 стали в целом 564 506 пациентов, полностью выздоровели 995 576 человек.

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21:03 - 11 июля

В аэропортах Киева и Львова появятся специальные лаборатории для проведения ПЦР-тестов всем пассажирам, которые прибывают в Украину.

Соответствующее решение принял министр инфраструктуры Владислав Криклий на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

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16:52 - 11 июля

В Украине тестируют четыре препарата, которые могут быть эффективны против коронавируса.

По информации Минздрава, это — Амизон, Амиксин, Корвитин и Биовен.

Ученые изучают потенциал их использования для лечения больных.

 

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14:18 - 11 июля

В Украине запретили работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23.00.

Соответствующее постановление № 588 опубликовано на сайте Кабмина.

Новый документ дополнил постановление от 20 мая, которое вводило адаптивный карантин.

Постановление Кабмина запрещает работу в ночное время развлекательным учреждениям, кроме кинотеатров.

Также запрещается работа учреждений культуры.

Все заведения могут работать на доставку без ограничений.

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12:40 - 11 июля

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила кинотеатрам возобновить работу и запретила развлекательным заведениям работать после 23.00.

Решение опубликовано на сайте Харьковского горсовета.

Посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличия у них защитных масок. Кроме того, в учреждениях обязательно должна проводиться дезинфекция.

Со 2 по 8 июля в Харькове коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа зафиксированных случаев в регионе.

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10:55 - 11 июля

По состоянию на 11 июля 2020 года в Киеве подтвердили 6 115 случаев коронавируса.

За последние сутки в столице — 125 новых случаев.

Кто заболел:

  • 57 женщин — от 20 до 80 лет;
  • 61 мужчина — от 21 до 75 лет;
  • девочка 7 лет;
  • шесть мальчиков — 4 до 14 лет.

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10:54 - 11 июля

Коронавирус в Украине 10 июля подтвердили у 800 человек. Всего зафиксировали 52 843 случая Covid-19.

27 человек умерли от осложнений коронавируса. Всего — 1 372 человека.

24 661 человек выздоровел.

Количество зарегистрированных активных больных составляет 25 810.

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