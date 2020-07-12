Статистика распространения коронавируса в Украине по состоянию на 12 июля свидетельствует о том, что за сутки на Covid-19 заболели еще 678 человек. То есть динамика сейчас положительная, если сравнивать с предыдущим днем
Общее количество инфицированных достигло 53 521.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди новых больных — 26 детей и 96 медиков.
Также, по его словам, госпитализированы 133 человека.
Жертвами вируса за день стали 11 человек, с начала эпидемии умерли 1 383 пациента.
Выздоровели целом 26 118 больных, из которых 457 — за последний день.
С начала эпидемии в Украине зафиксировано 101 434 подозрения, сейчас болеют 26 020 человек.
Лидер по количеству новых случаев — Львовская область. Здесь добавился 121 больной. В Ровенской области — 78 за сутки. Третье место разделили Закарпатье и Киев — по 67.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область – 2 097 (+16)
- Волынская область – 3 042 (+55)
- Днепропетровская область – 1 144 (+4)
- Донецкая область — 759 (+1)
- Житомирская область – 1 532 (+20)
- Закарпатская область – 3 909 (+67)
- Запорожская область — 621 (+9)
- Ивано-Франковская область – 3 029 (+58)
- Кировоградская область — 673 (+3)
- г. Киев – 6 182 (+67)
- Киевская область – 3 026 (+40)
- Львовская область – 7 003 (+121)
- Луганская область — 93 (0)
- Николаевская область — 481 (+4)
- Одесская область – 2 174 (+33)
- Полтавская область — 331 (0)
- Ровенская область – 4 520 (+78)
- Сумская область — 340 (+3)
- Тернопольская область – 2 231 (+14)
- Харьковская область – 2 649 (+28)
- Херсонская область — 204 (0)
- Хмельницкая область — 908 (+20)
- Черновицкая область – 5 140 (+23)
- Черкасская область — 748 (+10)
- Черниговская область — 594 (+13).
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
За день тест сделали 15 019 людям, в частности, 10 278 — методом ПЦР и 4 741 — методом ИФА.
В каких городах больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 40,99%;
- Черкассы — 38,55%;
- Киев — 37,65%;
- Чернигов — 37,34%;
- Черновцы — 36,93%.
Коронавирус в Украине 11 июля
За прошлые сутки тестирование подтвердило коронавирус у 800 человек. Заболели в целом 52 843 человека.
Из них от осложнений Covid-19 умерло 1 372 человека, за сутки – 27.
Полностью выздоровел 24 661 пациент.