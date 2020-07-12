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Факты / Україна

В Украине более 53,5 тыс. человек заболели коронавирусом, за сутки — 678

Статистика распространения коронавируса в Украине по состоянию на 12 июля свидетельствует о том, что за сутки на Covid-19 заболели еще 678 человек. То есть динамика сейчас положительная, если сравнивать с предыдущим днем

Общее количество инфицированных достигло 53 521.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди новых больных — 26 детей и 96 медиков.

Также, по его словам, госпитализированы 133 человека.

Жертвами вируса за день стали 11 человек, с начала эпидемии умерли 1 383 пациента.

Выздоровели целом 26 118 больных, из которых 457 — за последний день.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 101 434 подозрения, сейчас болеют 26 020 человек.

Лидер по количеству новых случаев — Львовская область. Здесь добавился 121 больной. В Ровенской области — 78 за сутки. Третье место разделили Закарпатье и Киев — по 67.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область – 2 097 (+16)
  • Волынская область – 3 042 (+55)
  • Днепропетровская область – 1 144 (+4)
  • Донецкая область — 759 (+1)
  • Житомирская область – 1 532 (+20)
  • Закарпатская область – 3 909 (+67)
  • Запорожская область — 621 (+9)
  • Ивано-Франковская область – 3 029 (+58)
  • Кировоградская область — 673 (+3)
  • г. Киев – 6 182 (+67)
  • Киевская область – 3 026 (+40)
  • Львовская область – 7 003 (+121)
  • Луганская область — 93 (0)
  • Николаевская область — 481 (+4)
  • Одесская область – 2 174 (+33)
  • Полтавская область — 331 (0)
  • Ровенская область – 4 520 (+78)
  • Сумская область — 340 (+3)
  • Тернопольская область – 2 231 (+14)
  • Харьковская область – 2 649 (+28)
  • Херсонская область — 204 (0)
  • Хмельницкая область — 908 (+20)
  • Черновицкая область – 5 140 (+23)
  • Черкасская область — 748 (+10)
  • Черниговская область — 594 (+13).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

За день тест сделали 15 019 людям, в частности, 10 278 — методом ПЦР и 4 741 — методом ИФА.

В каких городах больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 40,99%;
  • Черкассы — 38,55%;
  • Киев — 37,65%;
  • Чернигов — 37,34%;
  • Черновцы — 36,93%.

Коронавирус в Украине 11 июля

За прошлые сутки тестирование подтвердило коронавирус у 800 человек. Заболели в целом 52 843 человека.

Из них от осложнений Covid-19 умерло 1 372 человека, за сутки – 27.

Полностью выздоровел 24 661 пациент.

Источники: СНБО, Минздрав

Фото: Dreamstime

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