За минувшие сутки в Киеве подтвердили еще 56 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В целом количество заболевших достигло 6 238 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные обнародованы Центром общественного здоровья.

За время пандемии в столице умерло 124 человека, однако 2 108 пациентов полностью выздоровели. Сейчас 4 006 инфицированных продолжают свое лечение.

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С начала тестирования в Киеве было 14 644 подозрения на Covid-19.

Коронавирус в Украине 13 июля зафиксировали в 612 Украинская. Всего болезнь подтвердили в 26 503 человека.

Умерло 1 398 человек, за сутки 15.

Выздоровели за последние сутки 385 человек, всего 26 503.