Коронавирус в Украине 13 июля 2020: оперативная статистика МОЗ

13 июля в Украине коронавирус зафиксировали в 612 украинцев. Всего болезнь подтвердили в 26 503 человек.

Умерло 1 398 человек, за сутки 15.

Выздоровели за последние сутки 385 человек, всего 26 503.

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Среди антилидеров Львовская область (+104), Ровенская область (+99). Третье место по Закарпатью (+79).

Новых случаев Covid-19 не фиксировали в Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

Ситуация в регионах:

Винницкая область — 2122 (+25);

Волынская область — 3071 (+29);

Днепропетровская область — 1144 (+0);

Донецкая область — 759 (+0);

Житомирская область — 1542 (+10);

Закарпатская область — 3988 (+79);

Запорожская область — 622 (+1);

Ивано-Франковская область — 3071 (+42);

Кировоградская область — 674 (+1);

Киев — 6238 (+56);

Киевская область — 3068 (+42);

Львовская область — 7107 (+104);

Луганская область — 93 (+0);

Николаевская область — 482 (+1);

Одесская область — 2208 (+34);

Полтавская область — 331 (+0);

Ровенская область — 4697 (+99);

Сумская область — 341 (+1);

Тернопольская область — 2260 (+29);

Харьковская область — 2677 (+28);

Херсонская область — 204 (+0);

Хмельницкая область — 908 (+0);

Черновицкая область — 5161 (+21);

Черкасская область — 754 (+6);

Черниговская область — 608 (+14).

Подробная статистика:

за сутки провели 10 524 тестов на коронавирус — 6 976 исследований методом ПЦР, а также 3 548 методом ИФА;

госпитализированы 3 808 человек, из них 81 подключены к аппаратам ИВЛ;

госпитализации нуждались 14 277 человек, подключений к аппарату ИВЛ — 437 пациенты;

заболевания подтвердили в 3 880 детей и 7 425 медиков;

39 856 больных находились на амбулаторном лечении.

В каких городах больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 40,99%;

Черкассы — 38,55%;

Киев — 37,65%;

Чернигов — 37,34%;

Черновцы — 36,93%.

Коронавирус в Украине 13 июля

12 июля коронавирусом в Украине болело 53 521 человек, за сутки 678 человек. Побороли инфекцию 597 украинцев, 11 умерли.

Среди новых заболевших — 26 детей и 96 медиков. На больничные кровати попало 133 человека.

Среди антилидеров — Львовщина, Ровенская область, Киев и Закарпатья.