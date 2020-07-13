Коронавирус в Украине 13 июля 2020: оперативная статистика МОЗ

13 июля в Украине коронавирус зафиксировали в 612 украинцев. Всего болезнь подтвердили в 26 503 человек.
Умерло 1 398 человек, за сутки 15.
Выздоровели за последние сутки 385 человек, всего 26 503.
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Среди антилидеров Львовская область (+104), Ровенская область (+99). Третье место по Закарпатью (+79).
Новых случаев Covid-19 не фиксировали в Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область — 2122 (+25);
- Волынская область — 3071 (+29);
- Днепропетровская область — 1144 (+0);
- Донецкая область — 759 (+0);
- Житомирская область — 1542 (+10);
- Закарпатская область — 3988 (+79);
- Запорожская область — 622 (+1);
- Ивано-Франковская область — 3071 (+42);
- Кировоградская область — 674 (+1);
- Киев — 6238 (+56);
- Киевская область — 3068 (+42);
- Львовская область — 7107 (+104);
- Луганская область — 93 (+0);
- Николаевская область — 482 (+1);
- Одесская область — 2208 (+34);
- Полтавская область — 331 (+0);
- Ровенская область — 4697 (+99);
- Сумская область — 341 (+1);
- Тернопольская область — 2260 (+29);
- Харьковская область — 2677 (+28);
- Херсонская область — 204 (+0);
- Хмельницкая область — 908 (+0);
- Черновицкая область — 5161 (+21);
- Черкасская область — 754 (+6);
- Черниговская область — 608 (+14).
Подробная статистика:
- за сутки провели 10 524 тестов на коронавирус — 6 976 исследований методом ПЦР, а также 3 548 методом ИФА;
- госпитализированы 3 808 человек, из них 81 подключены к аппаратам ИВЛ;
- госпитализации нуждались 14 277 человек, подключений к аппарату ИВЛ — 437 пациенты;
- заболевания подтвердили в 3 880 детей и 7 425 медиков;
- 39 856 больных находились на амбулаторном лечении.
В каких городах больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 40,99%;
- Черкассы — 38,55%;
- Киев — 37,65%;
- Чернигов — 37,34%;
- Черновцы — 36,93%.
Коронавирус в Украине 13 июля
12 июля коронавирусом в Украине болело 53 521 человек, за сутки 678 человек. Побороли инфекцию 597 украинцев, 11 умерли.
Среди новых заболевших — 26 детей и 96 медиков. На больничные кровати попало 133 человека.
Среди антилидеров — Львовщина, Ровенская область, Киев и Закарпатья.