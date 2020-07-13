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Факты / Україна / Общество

612 в сутки: в Украине растет количество больных коронавирусом

13 июля в Украине коронавирус зафиксировали в 612 украинцев. Всего болезнь подтвердили в 26 503 человек.

Умерло 1 398 человек, за сутки 15.

Выздоровели за последние сутки 385 человек, всего 26 503.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Среди антилидеров Львовская область (+104), Ровенская область (+99). Третье место по Закарпатью (+79).

Новых случаев Covid-19 не фиксировали в Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область — 2122 (+25);
  • Волынская область — 3071 (+29);
  • Днепропетровская область — 1144 (+0);
  • Донецкая область — 759 (+0);
  • Житомирская область — 1542 (+10);
  • Закарпатская область — 3988 (+79);
  • Запорожская область — 622 (+1);
  • Ивано-Франковская область — 3071 (+42);
  • Кировоградская область — 674 (+1);
  • Киев — 6238 (+56);
  • Киевская область — 3068 (+42);
  • Львовская область — 7107 (+104);
  • Луганская область — 93 (+0);
  • Николаевская область — 482 (+1);
  • Одесская область — 2208 (+34);
  • Полтавская область — 331 (+0);
  • Ровенская область — 4697 (+99);
  • Сумская область — 341 (+1);
  • Тернопольская область — 2260 (+29);
  • Харьковская область — 2677 (+28);
  • Херсонская область — 204 (+0);
  • Хмельницкая область — 908 (+0);
  • Черновицкая область — 5161 (+21);
  • Черкасская область — 754 (+6);
  • Черниговская область — 608 (+14).

Коронавирус в Украине 13 июля 2020: оперативная статистика МОЗ

Подробная статистика:

  • за сутки провели 10 524 тестов на коронавирус — 6 976 исследований методом ПЦР, а также 3 548 методом ИФА;
  • госпитализированы 3 808 человек, из них 81 подключены к аппаратам ИВЛ;
  • госпитализации нуждались 14 277 человек, подключений к аппарату ИВЛ — 437 пациенты;
  • заболевания подтвердили в 3 880 детей и 7 425 медиков;
  • 39 856 больных находились на амбулаторном лечении.

В каких городах больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 40,99%;
  • Черкассы — 38,55%;
  • Киев — 37,65%;
  • Чернигов — 37,34%;
  • Черновцы — 36,93%.

Коронавирус в Украине 13 июля

12 июля коронавирусом в Украине болело 53 521 человек, за сутки 678 человек. Побороли инфекцию 597 украинцев, 11 умерли.

Среди новых заболевших — 26 детей и 96 медиков. На больничные кровати попало 133 человека.

Среди антилидеров — Львовщина, Ровенская область, Киев и Закарпатья.

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