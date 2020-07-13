Covid-19: на Закарпатье больницы второй и третьей волны заполнены на 90%

В Закарпатской области медицинские учреждения, принимающие пациентов с Covid-19 второй и третьей волны, заполнены почти на 90%.

Койки в больницах заполнились чуть менее, чем за месяц, когда 18 июня местные власти приобщили учреждения к приему больных Covid-19, сообщила Закарпатская областная государственная администрация.

Интенсивный прирост новых случаев коронавируса в области наблюдается последние три недели, объяснили в Закарпатской ОГА.

В больницах второй и третьей волны также наблюдается нехватка 40 кислородных концентраторов, покупка которых обойдется в около 40 тыс. грн за каждый.

— Пока не все учреждения законтрактовали пакет Covid-19 и не имеют денег на приобретение кислородных концентраторов, — подчеркнули в ОГА и обратились с просьбой о помощи к волонтерам и меценатам.

В Закарпатской области за минувшие сутки были подтверждены 79 новых случаев заболевания.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 июля в Украине зафиксировали 612 новых случаев коронавируса. Из них заболели 52 ребенка и 68 медиков.

Выздоровели за сутки 385 человек, умерли — 15.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом фиксируется во Львовской и Закарпатской областях.

Источник: Закарпатская ОГА