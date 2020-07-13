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Факты / Україна

Усиление ответственности для пьяных водителей – закон принят за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2695 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

За документ проголосовали 13 июля 282 народных депутата.

Срочно рассмотреть и принять законопроект требовал президент Владимир Зеленский после трагического ДТП на Старообуховской трассе под Киевом 12 июля, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей.

Что говорит законопроект

Законопроект усиливает ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Проект закона не повышает штрафы за пьяное вождение, они остаются в размере до 1 200 необлагаемых налогом минимумов (20 400 грн), но он дополнительно предлагает наказывать нарушителей административным арестом на 10-15 суток, а также лишением права управления на срок от 3 до 10 лет.

Такое наказание водитель может получить, если повторно нарушит правила в течение года.

За превышение скорости более чем на 50 км/ч законопроектом предлагается увеличить штраф с 30 до 200 необлагаемых налогом минимумов (3 400 грн).

Также законопроект предусматривает повышение штрафа за вождение без удостоверения с 510 до 10 200 грн.

ДТП на Старообуховской трассе

Кровавое ДТП под Киевом, в результате которого погибла семья — двое взрослых и двое детей — произошла 12 июля. За жизнь еще одного ребенка борются врачи.

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За рулем Mercedes, который вылетел на встречную полосу и протаранил авто с пострадавшими, был пьянный водитель Антон Желепа.

В 2010 году мужчина уже был осужден за аварию, в которой погибла женщина.

Фото: Dreamstime

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