Экстремальных развлечений в Украине достаточно много. Только в столице получить адреналин можно и в небе, и на воде, и на земле.

Полчаса обучения мотокроссу в Киеве — удовольствие не из дешевых. За 30 минут таких развлечений придется заплатить 500 грн. Инструктор по мотокроссу говорит, что у представительниц прекрасного пола к этому точно есть талант.

Читайте: Морской сезон открыт. Куда украинцы могут полететь и за сколько

Но экстрим в воде – более безопасный. Едва не самое популярное развлечение сегодня — это вейкбординг. Этот спорт объединяет в себе сноубординг и серфинг, а научиться этому можно быстро. 30 минут вейкбординга стоят 250 грн.

По совету опытного путешественника Андрея Тычины нужно искать малораскрученные места. Там можно отдохнуть намного дешевле, чем на популярных курортах Одесской области или Херсонщины.

Например, в Каменец-Подольском есть старинная крепость, немало исторических памятников и живописный каньон. Этим можно наслаждаться бесплатно и все буквально в шаговой доступности.

Но местные говорят, что туристов из-за карантина уменьшилось в разы. Чтобы поощрить путешественников здесь даже снизили цены на жилье.

Хостел в городе стоит 150 грн в сутки, а ночь в отеле обойдется в пять раз дороже — 750 грн. Оптимальный вариант — это квартира в центре, которая стоит 600 грн.

Поесть здесь тоже не проблема, кафе и рестораны — на каждом шагу. Но цены иногда — как в столице. За супчик из тыквы и салатик придется заплатить 200 грн.

Есть в городе и экстремальные развлечения. Роуп-джампинг привлекает десятки любителей острых впечатлений. Некоторые даже заранее бронирует время. Чтобы спрыгнуть с высокого моста в Украине, высота которого 54 метра, люди приезжают со всей страны. Стоимость такого развлечения — 400 грн.

Также в Каменец-Подольский едут и за другим экстремальным развлечением — скалолазанием. За день покорения местных скал придется заплатить 1 тыс. грн.

Кроме этого недалеко от города можно попробовать настоящее подольское сафари на советском внедорожнике УАЗ. За поездку лесами, полями и рекой нужно заплатить 2,5 тыс. грн.

Также хорошо можно провести время и в затопленном селе Бакота, которого давно нет на карте Украины. Но о нем хорошо знают любители экстремального туризма. Даже дорога здесь порой напоминает американские горки.

В низине села когда-то выращивали табак, теперь, как в Крыму, виноград. Этому способствует особый климат.

Остановиться здесь можно в ближайших селах арендовав комнату, а если проехать дальше — то и номер в отеле. Цена за сутки составляет 530 грн. Минимальный комфорт — это жилье в рыболовном домике.

Но настоящий отдых от городской суеты — это ночевка на природе. Которая стоит всего 20 грн за сутки.

Комфорт и на природе обеспечивают местные жители. Они убирают мусор и следят, чтобы сюда можно было проехать. Поэтому, чтобы отдохнуть в Бакоте, придется потратиться только на дорогу и продукты.

Хорошо отдохнуть можно и в отелях Яремче, ведь теперь там как в Турции — all inclusive, вся еда за стеклом.

Из-за коронавируса в бассейнах усиленная дезинфекция. Отельеры готовы бороться за клиента, несмотря на то, что меры безопасности требуют дополнительных затрат.

На базе, находящейся на берегу Днестра под одной крышей могут жить только родственники. На выбор — домики со всеми удобствами на улице за 760 грн, или палатка за 100 грн. Обед — на свежем воздухе. Салат, сливки и вареники с картошкой стоят 70 грн.

Здесь можно попробовать и спортивный отдых — сплавы на каноэ. Классический сплав — до 30 километров. Но главный экстрим — это прохождение под мостом. Стоимость такой дневной прогулки на воде — 600 грн.

Поэтому в Украине много малоизвестных, но интересных мест. Главное не лениться туда поехать, и открывать для себя новые живописные уголки страны.

Летний отдых в Украине

Из-за карантина украинцам придется изменить свои планы на летний отдых. В этом году приоритетным для многих станет внутренний туризм в пределах Украины.

Поэтому выбирать можно будет как среди уединения где-то в домике в Карпатах, так и среди баз отдыха на Черном и Азовском морях.

Кроме того, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения не будет запрещать купание в морях и реках.

Учитывая ​​ситуацию, туроператоры и руководство отелей начали искать варианты, как сделать отдых в Украине максимально комфортным.