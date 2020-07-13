После переговоров в Берлине появилось много сенсационных подробностей. В частности, об ультиматуме Москвы срок, которого истек на прошлой неделе. Ну, а в информационном поле муссируется тема возможного наступления России из Крыма.

Кремль сконцентрировал на украинских рубежах мощный военный потенциал.

По данным ВСУ сформировано три группы войск, способных вести внезапные наступательные действия на территории Украины.

Одной из задач возможной военной операции России может быть принуждение Украины к переговорам на более выгодных для Кремля условиях — любимая тактика Путина, которую он уже использовал накануне подписания Минских соглашений.

Тем более в переговорах по статусу Донбасса сейчас у Кремля не все гладко. Более 11 часов жарких дискуссий в Берлине для подготовки встречи в Нормандском формате конкретных договоренностей не принесли. Российский фейк о якобы ультимативных требованиях немедленно внести изменения в Конституцию Украины с учетом так называемого особого статуса ОРДЛО — тоже быстро провалился.

Как не будет и никакого особого статуса Донбасса в украинской Конституции, уверяет в эксклюзивном интервью Фактам тижня один из руководителей украинской делегации на переговорах Алексей Резников.

В Киеве даже заявили, что в Берлине удалось сделать шаг ко встрече лидеров государств Нормандской четверки в августе, но в Москве противоположная позиция. Там даже называют переговоры “театром абсурда”, а министр Лавров даже заявил, что все договоренности в Берлине, в том числе и об обмене пленными, были за день дезавуированы на встрече Минской контактной группы.

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По мнению Дениса Казанского, представителя Донбасса в Минской контактной группе, переговоры с Россией сейчас больше напоминают взаимный троллинг и попытки подловить друг друга на невыполнении соглашений.

На заявление Алексея Резникова о необходимости модернизации минского процесса в Кремле началась новая истерика. Мол, Киев хочет выйти как из Минских, так и Нормандских переговоров.

Пока конфликт обречен на заморозку. К тому же Евросоюз ослабили коронокризис и внутренние распри, а США на фоне протестов и накануне выборов явно не до нас. Москва может этим воспользоваться.

Готовое у Кремля уже и прикрытие для возможного наступления, масштабные военные учения Кавказ-2020, основная фаза которых запланирована на сентябрь.

Российские учения Кавказ-2008 закончились атакой на Грузию. В этом году наиболее вероятной российской целью называют юг Херсонской области ради подачи воды в оккупированный Крым.

Но Херсонской областью все может не ограничиться. Эксперты рассматривают сценарии и полного захвата украинского юга — от Одессы до Мариуполя.

Маневры Кавказ-2020 состоятся преимущественно в Южном военном округе РФ, в который входит и аннексированный Крым. За годы оккупации Кремль превратил полуостров из зоны отдыха на милитаристскую базу.

Готова ли Украина противодействовать подобным амбициям соседа? Украина значительно укрепила Вооруженные силы, но иногда сама бьет по своей обороноспособности. Так, в разгар концентрации российских войск у украинских границ, ГБР провело обыски в ПВО подразделениях и изъяло клистроны — ценные приборы, без которых противоракетные комплексы не могут действовать.

Но даже несмотря на подобные провокации и проблемы с управлением, украинская армия способна нанести россиянам серьезные потери, уверены специалисты.

По данным украинской разведки, ведется россиянами уже и агитационная работа среди населения украинского Юга. Поэтому почву для подрывной работы в Украине Москва не перестает подпитывать.