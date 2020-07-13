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Факты / Україна
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

13 июля в Украине коронавирус зафиксировали у612 украинцев.Всего болезнь подтвердили у 26 503 человек. Умерли 1 398 человек, за сутки 15. Выздоровели за последние сутки 385 человек, всего 26 503.

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09:19 - 13 июля

13 июля в Украине коронавирус зафиксировали в 612 украинцев. Всего болезнь подтвердили в 26 503 человек.

Умерло 1 398 человек, за сутки 15.

Выздоровели за последние сутки 385 человек, всего 26 503.

Среди антилидеров Львовская область (+104), Ровенская область (+99). Третье место по Закарпатью (+79).

Новых случаев Covid-19 не фиксировали в Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

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Х
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23:02 - 12 июля

В Запорожской области за сутки полицейские приостановили работу 30 развлекательных заведений, которые работали после 23.00.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, мобильные группы правоохранителей контролируют выполнение требований карантинных ограничений, установленных постановлением Кабинета министров.

На руководителей, администраторов и работников учреждений составлены административные протоколы.

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Х
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21:18 - 12 июля

В Ровенской области зафиксировали еще 68 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19.

Всего в области известно о 4 697 инфицированных, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

Кроме того, глава ОГА добавил, что от коронавируса умерли 82 человека и 2773 выздоровели.

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Х
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17:32 - 12 июля

В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зафиксирована вспышка заболевания Covid-19.

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

— Всего в общежитии обнаружены пять больных Covid-19. Все они среди иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще троих в настоящее время неизвестно, — сообщили в управлении.

Как отмечается, установлен круг контактных лиц в общежитии — всего их 13.

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Х
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16:45 - 12 июля

28 июля исполнится 1032 года со дня Крещения Киевской Руси — Украины. Однако из-за распространения коронавируса отменили проведение традиционной крестного хода.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что такое решение было принято ПЦУ и УПЦ МП.

По его словам, конечно, годовщину будут праздновать, но с соблюдением требований карантина.

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Х
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14:57 - 12 июля

Ночной клуб в элитном поселке Козин под Киевом, где живут нынешние и бывшие высшие чиновники и нардепы, грубо нарушил карантин.

Среди них — работа развлекательного заведения после 22.00. Кроме того, во время проверки сотрудники Обуховского отдела полиции обнаружили, что персонал и более 500 его посетителей пренебрегают средствами индивидуальной защиты.

На админстратора ночного клуба составили два админпротокола, а само заведение закрыли.

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Х
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14:00 - 12 июля

В Минздраве назвали семь областей, которые не соответствуют требованиям для ослабления карантина:

  1. Винницкая;
  2. Волынская;
  3. Донецкая;
  4. Закарпатская;
  5. Ровенская;
  6. Тернопольская;
  7. Черниговская.

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Х
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11:30 - 12 июля

Двое военных заболели Covid-19 за сутки, всего болеют сейчас 144 человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

За время пандемии выздоровели 442 военнослужащих и пять умерли.

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Х
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10:36 - 12 июля

В Киеве подтвердили 6 182 случая коронавируса, 67 — за сутки. Это почти вдвое меньше, чем 11 июля, когда было зафиксировано 125 больных.

Кто заболел:

  • 28 женщин — от 18 до 82 лет;
  • 34 мужчины — от 19 до 73 лет;
  • три девочки — 3, 7 и 13 лет и два мальчика — 12 и 14 лет.

Больше всего случаев Covid-19 обнаружили в Днепровском районе — 14, Соломенском — 13 и Святошинском районе — 9 случаев.

Коронавірус у Києві 12 липня

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09:40 - 12 июля

Львов остается лидером антирейтинга по количеству новых случаев — 121 положительный тест за сутки, в целом заболели уже 7 003 человека.

Из них умерли 183, еще 1 057 — уже выздоровели.

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