С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

13 июля в Украине коронавирус зафиксировали у612 украинцев.Всего болезнь подтвердили у 26 503 человек. Умерли 1 398 человек, за сутки 15. Выздоровели за последние сутки 385 человек, всего 26 503.