Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факты / Україна / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киеве 13 июля зафиксировали 56 новых больных коронавирусом.

Сегодня в Киеве уже 6 238 подтвержденных случаев заболевания.

Кто заболел за последние сутки:

  • 21 женщина — от 21 до 75 лет;
  • 31 мужчина — от 19 до 80 лет;
  • девочка, которой 12 лет;
  • три мальчика — от 4 до 17 лет.

За сутки в медучреждения города госпитализировали девять пациентов, остальные — на самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Печерский район — 644 больных;
  • Шевченковский район — 529 больных;
  • Соломенский район — 572 больных;
  • Днепровский район — 735 больных;
  • Святошинский район — 543 больных;
  • Деснянский район — 737 больных;
  • Подольский район — 429 больных;
  • Голосеевский район — 486 больных;
  • Оболонский район — 546 больных;
  • Дарницкий район — 1 017 больных.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 июля 2020 года в Украине 612 новых больных коронавирусом, за время пандемии в стране подтвердили 54 133 случая инфицирования.

За все время от болезни выздоровели 26 503 человека, за сутки — 385 украинцев.

Умерли от вируса 1 398 человек, за сутки — 15.

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