Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве 13 июля зафиксировали 56 новых больных коронавирусом.
Сегодня в Киеве уже 6 238 подтвержденных случаев заболевания.
Кто заболел за последние сутки:
- 21 женщина — от 21 до 75 лет;
- 31 мужчина — от 19 до 80 лет;
- девочка, которой 12 лет;
- три мальчика — от 4 до 17 лет.
За сутки в медучреждения города госпитализировали девять пациентов, остальные — на самоизоляции.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Печерский район — 644 больных;
- Шевченковский район — 529 больных;
- Соломенский район — 572 больных;
- Днепровский район — 735 больных;
- Святошинский район — 543 больных;
- Деснянский район — 737 больных;
- Подольский район — 429 больных;
- Голосеевский район — 486 больных;
- Оболонский район — 546 больных;
- Дарницкий район — 1 017 больных.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 13 июля 2020 года в Украине 612 новых больных коронавирусом, за время пандемии в стране подтвердили 54 133 случая инфицирования.
За все время от болезни выздоровели 26 503 человека, за сутки — 385 украинцев.
Умерли от вируса 1 398 человек, за сутки — 15.