Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве 13 июля зафиксировали 56 новых больных коронавирусом.

Сегодня в Киеве уже 6 238 подтвержденных случаев заболевания.

Кто заболел за последние сутки:

21 женщина — от 21 до 75 лет;

31 мужчина — от 19 до 80 лет;

девочка, которой 12 лет;

три мальчика — от 4 до 17 лет.

За сутки в медучреждения города госпитализировали девять пациентов, остальные — на самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Печерский район — 644 больных;

Шевченковский район — 529 больных;

Соломенский район — 572 больных;

Днепровский район — 735 больных;

Святошинский район — 543 больных;

Деснянский район — 737 больных;

Подольский район — 429 больных;

Голосеевский район — 486 больных;

Оболонский район — 546 больных;

Дарницкий район — 1 017 больных.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 июля 2020 года в Украине 612 новых больных коронавирусом, за время пандемии в стране подтвердили 54 133 случая инфицирования.

За все время от болезни выздоровели 26 503 человека, за сутки — 385 украинцев.

Умерли от вируса 1 398 человек, за сутки — 15.