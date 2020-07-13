Погода в Украине на сегодня - 13 июля 2020

Погода в понедельник, 13 июля, будет дождливой почти на всей территории Украины.

Осадков не ожидается только на западе, где днем ​​температура воздуха прогреется до +21°, ночью — до +11°.

На востоке прогнозируют град. Температура до +29°, ночью — до +19°.

В центральных областях пройдут дожди. Температура до +22°, ночью — до +16°.

На севере прогнозируют осадки. Днем ожидается до +21°, ночью — до +13°.

Жителей южных областей встретят дожди. Температура днем ​​прогреется до +31°, ночью — до +19°.

В Киеве в ночь на 13 июля ожидаются грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду. Днем будет солнечно — до +21°.

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Прогноз погоды на июль

Прогнозируя погоду на июль 2020 года, синоптики предупреждали о резком похолодании и многодневных дождях в начале месяца. Также сильные ливни должны прийти в Украину в конце июля.

Средняя температура в Украине зафиксируется на уровне от +27° до +32°.