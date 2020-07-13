Карантин в Украине: что проходит 13 июля (КАРТА)

По состоянию на 13 июля в Украине зафиксировали 612 новых случаев коронавируса. Из них заболели 52 ребенка и 68 медиков.

За последние сутки с осложнениями в больницы госпитализировали 110 человек.

Выздоровели за сутки 385 человек, умерли — 15.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом фиксируется во Львовской (104) и Закарпатской областях (79).

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В общем по всей Украине провели 10524 тестирования. Из них 6 976 методом ПЦР, 3 548 методом ИФА.

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 56 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За весь период карантина в столице зафиксировали 6 238 случаев.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 13, Шевченковском — 11, в Днепровском районе — 7 случаев.

За время пандемии в Киеве от коронавируса умерли 124 человека. 2 108 пациентов полностью выздоровели.

13 июля состоялось совещание с участием главы Минздрава Максима Степанова и президента Владимира Зеленского, где обсудили ситуацию с коронавирусом в стране.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что необходимо изменить критерии формирования украинского списка стран красной зоны.

— Если в стране Х показатель больных на 100 тысяч населения больше, чем в Украине, тогда она относится к красной зоне, а не писать, что любая страна, в которой более 40 больных на 100 тысяч населения, автоматически попадает в красный список, — сказал Кулеба.

В Украине за прошедшую неделю впервые за длительный промежуток времени выздоровело рекордное количество больных коронавирусом.

6 и 7 июля зафиксировали более 500 больных коронавирус, с 8 по 11 июля — более 800, 12 июля показатель снизился до 678.

В течение выходных полицейские пресекли деятельность более 140 развлекательных заведений за нарушение карантинных ограничений.

Больше всего нарушений правоохранители зафиксировали в городе Киев (19 фактов), Сумской (17 фактов) и Львовской областях (11 нарушений).

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Это означает, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.

12 июля коронавирусом в Украине болели 53 521 человек, за сутки 678 человек. Побороли инфекцию 597 украинцев, 11 умерли. На больничные кровати попало 133 человека.