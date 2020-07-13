Местные выборы в Украине: Совет перенаправила почти 1,3 млрд грн

На внеочередном заседании 13 июля Верховная Рада Украины перенаправила почти 1,3 млрд грн на проведение выборов.

Эту сумму выделят из Фонда по борьбе с коронавирусом.

За соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов.

Закон вносит изменения в дополнение №3 и №6 закона Украины О государственном бюджете Украины на 2020 год. В частности, он увеличивает расходы потребления общего фонда на 1 263 954 грн.

— Уменьшив расходы общего фонда на 1 263 954,1 тыс. грн по бюджетной программе Фонда борьбы с острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями, — указано в пояснительной записке.

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Расходы увеличили по следующим программам:

Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов на 10 841 грн;

Проведение выборов народных депутатов Украины на 994,8 тыс. грн;

Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 1 252 117,8 грн.

Местные выборы 2020

Согласно действующему законодательству, местные выборы в Украине должны состояться в последнее воскресенье октября. В этом году это 25 число.

Пройдут они одновременно на всей территории страны — избиратели будут выбирать представителей местных органов власти и мэров городов.