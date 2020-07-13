Погода на неделю в Киеве - с 14 по 17 июля 2020

Прогноз погоды в Киеве 13 июля показывают дожди и настоящую прохладу.

Температура воздуха днем ​​будет держаться на уровне +19°С. Вечером столбик термометра опустится — до +17°С.

Ветер северный и северо-западный, до 6,7 м/с.

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Погода на 14 июля

14 июля в столицу вернется жара до +26°С. Но ночь синоптики обещают прохладную — не более +15°С.

Погода на 15 июля

15 июля в Киеве и области будет облачно, температура будет держаться на уровне +19°С +21°С.

Погода на 16 июля

16 июля в столичном регионе будет тепло и солнечно. Вечером облачно и ветрено.

Погода на 17 июля

17 июля столицу накроют грозы и дожди. В то же время температура воздуха не будет падать ниже +22°С.

Прогноз погоды на июль 2020

С 16 по 23 июля в Украину вернется жара — столбики термометров покажут +28-30°С.

К концу июля погода в Украине будет переменчивой, но по-настоящему жаркой.

Температура воздуха будет на уровне +24-26°С. Дождливо будет в конце месяца.