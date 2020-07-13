Дело Шеремета: суд освободил Дугарь из-под домашнего ареста

Подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета медсестра Яна Дагурь больше не будет отбывать ночной домашний арест.

Меру пресечения Дагурь Апелляционный суд Киева изменил 13 июля.

Об этом ходатайствовала перед судом защита подозреваемой.

Сегодня Дугарь должны снять электронный браслет.

Ранее в отношении Дугарь действовала мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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Дело Шеремета

Один из руководителей Украинской правды Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля.

В убийстве Шеремета подозревают военную медсестру Яну Дугарь, волонтера и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, а также музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Дело относительно заказчиков продолжается.

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь сначала была под круглосуточный домашним арестом, а затем под ночным.

21 мая Антоненко и Кузьменко изменили подозрения.