В Украине ввели сбор за вылет пассажиров: все детали закона

Верховная Рада приняла во втором чтении закон, который вводит сбор за вылет пассажиров из Украины.

За документ проголосовали 256 народных депутатов.

Что говорит закон

Закон №2424, который вносит изменения в Воздушный кодекс Украины, закрепляет понятие “государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности”.

Законом добавляется новая статья 121, которая определяет особенности взимания госпошлины за каждого пассажира, который улетает, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины.

Закон определяет ответственность для субъектов авиационной деятельности, нарушивших порядок или сроки уплаты сборов.

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Размер сбора за вылет

За каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, должны заплатить:

если летит в пределах Украины — $0,5;

если летит международным рейсом — $2.

За каждую тонну груза, вылетающую из Украины, должны заплатить:

если летит в пределах Украины — $2,5,

в случае международных перевозок из/в Украину — $10.

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Когда сбор не будет взиматься

Субъекты авиационной деятельности освобождаются от уплати сборов в случае перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств;

При перевозке гуманитарной помощи с/в Украину;

Если полеты связаны с ликвидацией чрезвычайных событий, или это санитарные авиарейсы;

При перевозке детей в возрасте до двух лет, транзитных пассажиров, пассажиров с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.