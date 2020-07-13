Национальный банк Украины установил курс американской валюты на уровне 26,95 грн/$1, что на две копейки больше, чем в предыдущий день.

А вот евро стоит 30,39 грн, что на 14 копеек меньше, чем курс, установленный в предыдущий банковский день.

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Курс валют в Украине от НБУ на 13.07:

$1 — 26,95 грн;

€1 — 30,39 грн;

1 польский злотый — 6,83 грн;

10 российских рублей — 3,81 грн.

Прогноз курса доллара на осень

В течение двух — двух с половиной месяцев следует ожидать ослабления гривны к курсу 29 грн/$. По словам экономистов, такой курс нужен Украине.

Под него рассчитана доходная часть бюджета, в частности, налог на добавленную стоимость по импорту.