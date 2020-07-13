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Факты / Україна / Бизнес и финансы

Евро подешевело: курс валют на 13 июля

Национальный банк Украины установил курс американской валюты на уровне 26,95 грн/$1, что на две копейки больше, чем в предыдущий день.

А вот евро стоит 30,39 грн, что на 14 копеек меньше, чем курс, установленный в предыдущий банковский день.

ЧитайтеКризис любит наличные: в какой валюте хранить деньги и что не так с долларом

Курс валют в Украине от НБУ на 13.07:

  • $1 — 26,95 грн;
  • €1 — 30,39 грн;
  • 1 польский злотый — 6,83 грн;
  • 10 российских рублей — 3,81 грн.

Прогноз курса доллара на осень

В течение двух — двух с половиной месяцев следует ожидать ослабления гривны к курсу 29 грн/$. По словам экономистов, такой курс нужен Украине.

Под него рассчитана доходная часть бюджета, в частности, налог на добавленную стоимость по импорту.

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