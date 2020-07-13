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Факты / Україна / Общество

ВНО по биологии 2020: как прошло и когда будут результаты

ВНО по биологии 2020 прошло 13 июля. В нем приняло участие 74 460 человек — это 65,38% от общего количества зарегистрировавшихся.

Всего к тестированию не допустили 21-го участника, из них 6-х — из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний.

За соблюдением процедуры тестирования наблюдали 39 специальных лиц.

Порог сдал/не сдал и результаты ВНО по биологии будут определены до 24 июля. Результаты появятся до 25 июля. Их можно посмотреть на страницах участников.

Читайте: Старт ВНО 2020 в Украине: как проходит тестирование в условиях карантина

А вот правильные ответы можно будет узнать ранее на сайте УЦОКО.

Те, кто не смогли принять участие в основной сессии ВНО по биологии, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию.

ВНО 2020

Основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 началась 25 июня. В безопасных условиях уже состоялись тестирования по математике, украинскому языку и литературе, физике, иностранным языкам и истории Украины.

Остальные тестирования основной сессии ВНО — по географии и химии — состоятся 15 и 17 июля соответственно.

Источник: Минобразования

Фото: Dreamstime

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