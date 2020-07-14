Коронавирус в Киеве зафиксирован у 6 350 человек. За сутки выявлено 112 новых случаев инфицирования.

Один пациент умер. Всего в столице от коронавируса скончались 125 человек.

Выздоровели за сутки 15 человек, а всего — 2 124 жителя столицы.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Среди заболевших:

50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет

56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет

четыре девочки от четырех до 15 лет и два мальчика — 12 и 16 лет.

Среди заболевших восемь медиков.

В госпитализации нуждались девять больных. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах — 31, 21 и 14 человек.

Коронавирус в Киеве

Статистика коронавируса в Киеве говорит об увеличении количества новых пациентов.

По сравнению с 13 июля суточный прирост увеличился в два раза. Вчера коронавирус обнаружили у 56 киевлян.