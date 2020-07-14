На Донбассе ранены шесть бойцов ООС вследствие обстрела из ПТРК Фагот

14 июля пророссийские боевики обстреляли позиции украинских войск из противотанкового ракетного комплекса Фагот возле Новомихайловки на Донбассе.

В результате атаки врага ранены шесть бойцов — у них осколочные ранения.

Еще один военнослужащий получил ранения в результате обстрела из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного.

Всего в медицинские учреждения за сутки доставлены семь украинских героев.

ВСУ подавили вражескую активность огнем, потери противника уточняются, отметили в штабе операции объединенных сил.

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Убийство военного медика на Донбассе

13 июля боевики цинично из засады обстреляли группу украинских военных, которая двигалась вблизи Зайцево, чтобы забрать тело погибшего бойца ВСУ.

В результате обстрела погиб военный медик, один военнослужащий получил ранения, еще один — боевую травму.

В штабе ООС сообщали, что враг расстрелял представителей эвакуационной группы практически вплотную.