Эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад в конце июля — ученые

Украинцы активно нарушают карантинные ограничения. Исследование мобильности населения превышает первоначальные показатели начала года.

Средняя автомобильная мобильность за период с 17 июня по настоящее время составила в среднем 160% с начала года, пешая — 130%.

Об этом говорится в исследовании команды проекта Форсайт Covid-19 от Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию.

Сейчас, кроме Киева и запада страны, ухудшились показатели в Харьковской, Донецкой и Одесской областях.

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Количество тестов прямо пропорционально количеству выявленных больных. Однако на предыдущих этапах ослабления карантина характер этой зависимости время от времени менялся.

— Это значит, что точки насыщения, которая связана с максимальным охватом потенциальных больных в Украине еще не достигнута, — заявили ученые.

Моделирование распространения коронавируса в Украине

Данные моделирования указывают на начало тенденции медленного угасания пандемии во второй половине июля.

Дальнейшее распространение болезни будет зависеть как от системных, эффективных действий власти, так и от социальной дисциплины населения.

— Это приобретает особое значение в связи с приближением нового учебного года, — обясняют ученые.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса 14 июля имеет положительную динамику — сейчас количество людей, которые вылечились, больше количества новых случаев.

Статистика коронавируса в Украине на 14 июля свидетельствует о 54 771 больный, в сутки 638.

Поборол болезнь за последние сутки 651 украинец, в общем — 27 154.

Где больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 40.99%;

Черкассы — 38.55%;

Киев — 37.65%;

Чернигов — 37.34%;

Черновцы — 36.93%.

Источник: Форсайт Covid-19