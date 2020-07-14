Эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад в конце июля — ученые

Украинцы активно нарушают карантинные ограничения. Исследование мобильности населения превышает первоначальные показатели начала года.
Средняя автомобильная мобильность за период с 17 июня по настоящее время составила в среднем 160% с начала года, пешая — 130%.
Об этом говорится в исследовании команды проекта Форсайт Covid-19 от Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию.
Сейчас, кроме Киева и запада страны, ухудшились показатели в Харьковской, Донецкой и Одесской областях.
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Количество тестов прямо пропорционально количеству выявленных больных. Однако на предыдущих этапах ослабления карантина характер этой зависимости время от времени менялся.
— Это значит, что точки насыщения, которая связана с максимальным охватом потенциальных больных в Украине еще не достигнута, — заявили ученые.
Моделирование распространения коронавируса в Украине
Данные моделирования указывают на начало тенденции медленного угасания пандемии во второй половине июля.
Дальнейшее распространение болезни будет зависеть как от системных, эффективных действий власти, так и от социальной дисциплины населения.
— Это приобретает особое значение в связи с приближением нового учебного года, — обясняют ученые.
Коронавирус в Украине
Статистика коронавируса 14 июля имеет положительную динамику — сейчас количество людей, которые вылечились, больше количества новых случаев.
Статистика коронавируса в Украине на 14 июля свидетельствует о 54 771 больный, в сутки 638.
Поборол болезнь за последние сутки 651 украинец, в общем — 27 154.
Где больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 40.99%;
- Черкассы — 38.55%;
- Киев — 37.65%;
- Чернигов — 37.34%;
- Черновцы — 36.93%.
Источник: Форсайт Covid-19