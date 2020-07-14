В Украине в среду, 15 июля, стартует ВНО по географии, в котором будет участвовать более 80 тыс. абитуриентов. Тестирование стартует в 11.00.

Наш мир невероятный, интересный и захватывающий — это те истины, которые поймет каждый, кто изучал географию.

Кто хочет интересных фактов о нашей планете? Так, кратчайшим наименованием местности в мире стало название села А, что означает река. Оно располагается на границе Норвегии и Швеции. Самое длинное географическое название —Krungthepmahanak

honbovornratanakosi

nmahintharayutthayamahadilokpop

oparatratchathaniburiromudomratc

hanivetmahasathanamornpimanava

tarnsathitsakka

thattiyavisnukarmprasit.

Это литературное название Бангкока (Таиланд).

А в чем особенность Саргассового моря? У него вообще нет берегов.

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Украине также есть чем удивить мир. Кстати, древнейшую карту, о которой известно человечеству, нашли именно на территории нашего государства, в селе Междуречье Ровенской области. Карту выбито на кости мамонта, а ее возраст примерно 15 тыс. лет.

Кроме того, в Украине находится одна из крупнейших пустынь Европы — Олешковская. Однако, если быть точнее, то Олешковские пески — это полупустыня.

Эта наука состоит не только из интересностей, о которых можно часами увлекательно читать, но и из множества расчетов. Поэтому школьникам за пять лет изучения географии приходится овладеть невероятным количеством знаний. А может ли взрослый человек похвастаться таким багажом? Для всех желающих Факты ICTV создали тест на основе заданий из ВНО по географии, чтобы вы могли проверить, покорится ли вам эта наука.

ВНО 2020

Основная сессия ВНО 2020 стартовала 25 июня, а завершится 17 июля.

Она планировалась на 21 мая — 15 июня, однако пандемия коронавируса и карантин внесли свои коррективы.

Более того, ВНО в 2020 году сделали не обязательным для всех выпускников. Так, тестирование придется проходить только тем, кто планирует поступать в ВУЗы.

Факты ICTV также создали тест на основе ВНО 2019 на знание украинского языка.