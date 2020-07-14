Деньги забирают в России: сколько платят российским кураторам на Донбассе

Российские кураторы на Донбассе получают до $3 тыс. в месяц за ведение войны в Украине.

Об этом сообщил журналист из Донецка Сергей Гармаш, который участвует в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

По его данным, российский офицер-советник в Донецке получает от $2,5 тыс. до $3 тыс. зарплаты, 70% из которой ему выплачивают на территории России, а остальное по месту службы.

Выплаты зависят от звания в армии РФ — российский полковник на Донбассе получает 210 тыс. рублей (около 80 тыс. грн), майору платят 170 тыс. рублей (около 65 тыс. грн), а специалистам выплачивают меньше на 15-20%.

Читайте: Цена “обещаниям” России: Зеленский о расстреле военных возле Зайцево

Как полковник ФСБ РФ Егоров вербовал боевиков

9 июля 2020 года Служба безопасности Украины опубликовала аудио переговоров полковника ФСБ РФ Игоря Егорова под позывным Эльбрус с боевиками на Донбассе.

Аудио доказывает, что Егоров лично присутствовал на оккупированной территории, где курировал переправку пророссийских боевиков из Крыма на Донбасс.