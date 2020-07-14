На следующей неделе Кабинет министров рассмотрит необходимость продления карантина. Речь идет о продлении адаптивного карантина по регионам.

17 июня Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 июля 2020 года и увеличит количество показателей, необходимых для ужесточения противоэпидемических мер.

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Среди критериев, по которым определяется необходимость ужесточения противоэпидемических мероприятий в регионах, в частности:

загруженность коек — более 50%;

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов — менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

коэффициент выявления случаев — более 11%;

показатель динамики — более восьми случаев 100 тыс. населения.

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