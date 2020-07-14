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Факты / Украина / Общество

Кабмин рассмотрит возможность продления карантина в Украине — СМИ

На следующей неделе Кабинет министров рассмотрит необходимость продления карантина. Речь идет о продлении адаптивного карантина по регионам.

17 июня Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 июля 2020 года и увеличит количество показателей, необходимых для ужесточения противоэпидемических мер.

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Среди критериев, по которым определяется необходимость ужесточения противоэпидемических мероприятий в регионах, в частности:

  • загруженность коек — более 50%;
  • среднее количество ПЦР и ИФА-тестов — менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;
  • коэффициент выявления случаев — более 11%;
  • показатель динамики — более восьми случаев 100 тыс. населения.

Подробнее о том, как проходит карантин в Украине, можно прочитать в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

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