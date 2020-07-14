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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Катастрофа для экономики: почему в Украине нельзя ужесточать карантин

В Украине нельзя снова ограничивать деловую активность из-за Covid-19, так как это может иметь катастрофические последствия для экономики.

Об этом заявила и.о. главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

— Наверное, экономика до какого-то момента могла постоять в том виде, в каком у нас был тотальный карантин, а потом – все. И мы видим это на примерах других стран: надо ее обратно запускать, иначе будут катастрофические последствия. Такого ограничения активности, которое было у нас, не должно больше быть, — заявила Рожкова.

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По ее словам, предприятия должны адаптировать к новым реалиям из-за пандемии: часть работы перевести в онлайн, увеличить расстояние между рабочими поверхностями, ввести температурный скрининг.

— Нам придется просто жить и адаптироваться к этому вирусу, вырабатывать иммунитет, пользоваться вакцинами, но при этом работать, — отметила Екатерина Рожкова.

Карантин в Украине

Из-за пандемии коронавируса адаптивный карантин в Украине могут продлить.

На следующей неделе Кабинет министров рассмотрит необходимость продления карантина. Речь идет о продлении адаптивного карантина по регионам.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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