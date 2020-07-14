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Факты / Украина

Коронавирус не отступает: в Украине за сутки обнаружили еще 638 больных

Статистика коронавируса в Украине на 14 июля свидетельствует о 54 771 больном.

За сутки Covid-19 обнаружили еще у 638 человек. Выздоровел за сутки 651 пациент, в общем — 27 154.

В то же время умерло за сутки 14 человек, в общем -1 412.

По полу болезнь распространяется почти равномерно, однако женщин все же больше — 58%.

Статистика по областям:

  • Винницкая область — 2148 (+26)
  • Волынская область — 3080 (+9)
  • Днепропетровская область — 1146 (+2)
  • Донецкая область — 765 (+6)
  • Житомирская область — 1542 (0)
  • Закарпатская область — 4055 (+67)
  • Запорожская область — 622 (0)
  • Ивано-Франковская область — 3127 (+56)
  • Кировоградская область — 674 (0)
  • г. Киев — 6350 (+112)
  • Киевская область — 3090 (22)
  • Львовская область — 7254 (+147)
  • Луганская область — 95 (+2)
  • Николаевская область — 487 (+5)
  • Одесская область — 2258 (50)
  • Полтавская область — 334 (0)
  • Ровенская область — 4740 (+43)
  • Сумская область — 341 (0)
  • Тернопольская область — 2276 (+16)
  • Харьковская область — 2723 (+46)
  • Херсонская область — 204 (0)
  • Хмельницкая область — 909 (+1)
  • Черновицкая область — 5184 (+23)
  • Черкасская область — 755 (1)
  • Черниговская область — 612 (+4)

Коронавірус в Україні 14 липня

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Сейчас госпитализированы 3 968 человек, из них 104 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14 434 лица, подключенные к аппарату ИВЛ — 441 пациент.

Заболевание было подтверждено у 3 906 детей и 7 499 медиков, из них 5088 медработников выздоровели.

Подтвержденные случаи по возрасту:

  • 0-17 лет — 7%;
  • 18-29 лет — 11%;
  • 30-49 лет — 35%;
  • 50-69 лет — 38%;
  • 70+ лет — 9%.

Где больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 40.99%;
  • Черкассы — 38.55%;
  • Киев — 37.65%;
  • Чернигов — 37.34%;
  • Черновцы — 36.93%.

Коронавирус 13 июля

Для сравнения, коронавирус в Украине 13 июля обнаружили у 54 133 человек, а суточный прирост составил 612 человек.

Умерло за сутки 15 человек, а излечилось 385 пациентов.

Наиболее пораженными регионами были Львовская, Ровенская и Закарпатская области.

Фото: Dreamstime

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