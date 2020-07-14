Статистика коронавируса в Украине на 14 июля свидетельствует о 54 771 больном.

За сутки Covid-19 обнаружили еще у 638 человек. Выздоровел за сутки 651 пациент, в общем — 27 154.

В то же время умерло за сутки 14 человек, в общем -1 412.

По полу болезнь распространяется почти равномерно, однако женщин все же больше — 58%.

Статистика по областям:

Винницкая область — 2148 (+26)

Волынская область — 3080 (+9)

Днепропетровская область — 1146 (+2)

Донецкая область — 765 (+6)

Житомирская область — 1542 (0)

Закарпатская область — 4055 (+67)

Запорожская область — 622 (0)

Ивано-Франковская область — 3127 (+56)

Кировоградская область — 674 (0)

г. Киев — 6350 (+112)

Киевская область — 3090 (22)

Львовская область — 7254 (+147)

Луганская область — 95 (+2)

Николаевская область — 487 (+5)

Одесская область — 2258 (50)

Полтавская область — 334 (0)

Ровенская область — 4740 (+43)

Сумская область — 341 (0)

Тернопольская область — 2276 (+16)

Харьковская область — 2723 (+46)

Херсонская область — 204 (0)

Хмельницкая область — 909 (+1)

Черновицкая область — 5184 (+23)

Черкасская область — 755 (1)

Черниговская область — 612 (+4)

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Сейчас госпитализированы 3 968 человек, из них 104 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14 434 лица, подключенные к аппарату ИВЛ — 441 пациент.

Заболевание было подтверждено у 3 906 детей и 7 499 медиков, из них 5088 медработников выздоровели.

Подтвержденные случаи по возрасту:

0-17 лет — 7%;

18-29 лет — 11%;

30-49 лет — 35%;

50-69 лет — 38%;

70+ лет — 9%.

Где больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 40.99%;

Черкассы — 38.55%;

Киев — 37.65%;

Чернигов — 37.34%;

Черновцы — 36.93%.

Коронавирус 13 июля

Для сравнения, коронавирус в Украине 13 июля обнаружили у 54 133 человек, а суточный прирост составил 612 человек.

Умерло за сутки 15 человек, а излечилось 385 пациентов.

Наиболее пораженными регионами были Львовская, Ровенская и Закарпатская области.