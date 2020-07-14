Статистика коронавируса в Украине на 14 июля свидетельствует о 54 771 больном.
За сутки Covid-19 обнаружили еще у 638 человек. Выздоровел за сутки 651 пациент, в общем — 27 154.
В то же время умерло за сутки 14 человек, в общем -1 412.
По полу болезнь распространяется почти равномерно, однако женщин все же больше — 58%.
Статистика по областям:
- Винницкая область — 2148 (+26)
- Волынская область — 3080 (+9)
- Днепропетровская область — 1146 (+2)
- Донецкая область — 765 (+6)
- Житомирская область — 1542 (0)
- Закарпатская область — 4055 (+67)
- Запорожская область — 622 (0)
- Ивано-Франковская область — 3127 (+56)
- Кировоградская область — 674 (0)
- г. Киев — 6350 (+112)
- Киевская область — 3090 (22)
- Львовская область — 7254 (+147)
- Луганская область — 95 (+2)
- Николаевская область — 487 (+5)
- Одесская область — 2258 (50)
- Полтавская область — 334 (0)
- Ровенская область — 4740 (+43)
- Сумская область — 341 (0)
- Тернопольская область — 2276 (+16)
- Харьковская область — 2723 (+46)
- Херсонская область — 204 (0)
- Хмельницкая область — 909 (+1)
- Черновицкая область — 5184 (+23)
- Черкасская область — 755 (1)
- Черниговская область — 612 (+4)
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Сейчас госпитализированы 3 968 человек, из них 104 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14 434 лица, подключенные к аппарату ИВЛ — 441 пациент.
Заболевание было подтверждено у 3 906 детей и 7 499 медиков, из них 5088 медработников выздоровели.
Подтвержденные случаи по возрасту:
- 0-17 лет — 7%;
- 18-29 лет — 11%;
- 30-49 лет — 35%;
- 50-69 лет — 38%;
- 70+ лет — 9%.
Где больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 40.99%;
- Черкассы — 38.55%;
- Киев — 37.65%;
- Чернигов — 37.34%;
- Черновцы — 36.93%.
Коронавирус 13 июля
Для сравнения, коронавирус в Украине 13 июля обнаружили у 54 133 человек, а суточный прирост составил 612 человек.
Умерло за сутки 15 человек, а излечилось 385 пациентов.
Наиболее пораженными регионами были Львовская, Ровенская и Закарпатская области.