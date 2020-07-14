В Киеве 14 июля зафиксировали 112 новых больных коронавирусом.
Сегодня в Киеве уже 6 350 подтвержденных случаев заболевания.
Кто заболел за последние сутки:
- 50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет
- 56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет
- четыре девочки от четырех до 15 лет и два мальчика — 12 и 16 лет.
За сутки в медучреждения города госпитализировали девять пациентов, остальные — на самоизоляции.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Печерский район — 646 больных;
- Шевченковский район — 527 больных;
- Соломенский район — 582 больных;
- Днепровский район — 749 больных;
- Святошинский район — 549 больных;
- Деснянский район — 758 больных;
- Подольский район — 433 больных;
- Голосеевский район — 496 больных;
- Оболонский район — 522 больных;
- Дарницкий район — 1 048 больных.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Статистика коронавируса в Украине на 14 июля свидетельствует о 54 771 больном.
За сутки Covid-19 обнаружили еще у 638 человек. Выздоровел за сутки 651 пациент, в общем — 27 154.
В то же время умерло за сутки 14 человек, в общем -1 412.