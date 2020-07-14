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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киеве 14 июля зафиксировали 112 новых больных коронавирусом.

Сегодня в Киеве уже 6 350 подтвержденных случаев заболевания.

Кто заболел за последние сутки:

  • 50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет
  • 56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет
  • четыре девочки от четырех до 15 лет и два мальчика — 12 и 16 лет.

За сутки в медучреждения города госпитализировали девять пациентов, остальные — на самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Печерский район — 646 больных;
  • Шевченковский район — 527 больных;
  • Соломенский район — 582 больных;
  • Днепровский район — 749 больных;
  • Святошинский район — 549 больных;
  • Деснянский район — 758 больных;
  • Подольский район — 433 больных;
  • Голосеевский район — 496 больных;
  • Оболонский район — 522 больных;
  • Дарницкий район — 1 048 больных.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 14 июля свидетельствует о 54 771 больном.

За сутки Covid-19 обнаружили еще у 638 человек. Выздоровел за сутки 651 пациент, в общем — 27 154.

В то же время умерло за сутки 14 человек, в общем -1 412.

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