В Киеве 14 июля зафиксировали 112 новых больных коронавирусом.

Сегодня в Киеве уже 6 350 подтвержденных случаев заболевания.

Кто заболел за последние сутки:

50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет

56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет

четыре девочки от четырех до 15 лет и два мальчика — 12 и 16 лет.

За сутки в медучреждения города госпитализировали девять пациентов, остальные — на самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Печерский район — 646 больных;

Шевченковский район — 527 больных;

Соломенский район — 582 больных;

Днепровский район — 749 больных;

Святошинский район — 549 больных;

Деснянский район — 758 больных;

Подольский район — 433 больных;

Голосеевский район — 496 больных;

Оболонский район — 522 больных;

Дарницкий район — 1 048 больных.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 14 июля свидетельствует о 54 771 больном.

За сутки Covid-19 обнаружили еще у 638 человек. Выздоровел за сутки 651 пациент, в общем — 27 154.

В то же время умерло за сутки 14 человек, в общем -1 412.