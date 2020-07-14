В последние дни выздоровевших от коронавируса в Украине становится больше чем заболевших. В лидерах по количеству инфицированных Covid-19 остается Львовщина. Больницы там заполнены на 40%.

Но это не мешает местным властям смягчать карантин. Сейчас в области работают отели, рестораны и спортклубы.

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Заполненные тяжелобольными больницы и на Волыни. Едва справляются с наплывом зараженных и в Ивано-Франковских больницах. Одна из метаморфоз болезни — ее продолжительность стала длиннее.

Александровская больница в Киеве также заполнена. Главный врач говорит, что вопреки ожиданиям ослабления вируса, лето дало скачок тяжелых осложнений.

Вирус не всегда проявляется сразу. Это вводит людей в заблуждение. Они запускают болезнь, а взамен получают осложнения.

Добавляют работы медикам и фейки, что вируса якобы не существует. Они отправляют на больничную койку больше людей, чем ослабление карантина.

А тем временем ученые уже подсчитали, что реальное количество больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тыс. Это расчеты Киевской школы экономики. Получается, что украинская медицина обнаруживает только каждого третьего больного Covid-19.

Государственная машина дает сбой и с тестами. На местах оказались неподготовленными к сценарию стремительного роста заболеваемости. В лабораториях очереди для проверки тестов на коронавирус. Их иногда приходится ждать больше недели.

В Минздраве уверяют, что всем, кому нужны тесты — их делают. Но в действительности с тестированием на местах картина выглядит иногда совсем по-другому. Так в Белой Церкви сразу несколько семей заявили, что с них требовали деньги за проведение тестов на коронавирус.

Несмотря на рост заболеваемости, все больше украинцев собирают чемоданы и едут отдыхать. Нередко — за границу.

Некоторые страны требуют результатов тестов, такие как Хорватия. Украинцы должны предоставить справку о отрицательном тесте на Covid-19, который был сделан не позже чем за 48 часов. Или же пройти двухнедельную самоизоляцию.

Но без эксцессов все равно не обходится. Недавно неделе завершилась эпопея с 17 украинскими путешественниками, которых задержали в Греции. Там они провели несколько дней в изоляторе при ужасных условиях

Четырем пассажирам разрешили остаться в ЕС, а 13 вернули в Украину. Впрочем, авиакомпания, которая продала билеты, о запрете выезда пассажирам предварительно не сообщила.

Но украинцы еще раз наступили на те же грабли, в Афинах снова задержали украинку. Вскоре ситуация может повториться и в Италии. Из Харьковского аэропорта теперь можно будет улететь в Милан.

Европейский лоукост запустил новое направление, билеты уже продают. Вот только сама Италия разрешения на въезд для туристов из Украины не давала.

МИД уже обратилось к авиаперевозчикам остановить продажу билетов украинцам, у которых нет оснований для въезда в страну назначения.

Ученые предупреждают, что коронавирус еще не набрал полную силу. Он быстро меняется, поэтому пик заболеваемости еще впереди.

Требования для заграничных путешествий украинцев во время карантина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил требования для въезда в шести стран, которые открыли границы для украинских туристов.

На границе с Турцией нужно пройти медосмотр, в случае выявления симптомов коронавируса сделать бесплатный ПЦР-тест. Также эта страна требует страховой полис на Covid-19. Его можно приобрести онлайн или у туроператора или непосредственно в аэропорту.

По словам Кулебы, в Сербию разрешен въезд без ограничений, а в Хорватию для въезда нужен результат ПЦР-теста или обязательства пройти 14-дневный карантин. Также туристы, которые планируют отдых в Хорватии, должны зарезервировать себе жилье.