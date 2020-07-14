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Факты / Украина / Політика

Местные выборы и календарный план четвертой сессии: повестка дня Рады 15 июля

15 июля будет только утреннее пленарное заседание Верховной Рады, которое традиционно начнется в 10.00, с 16.00 — нардепы работают в комитетах, фракциях и группах.

Прежде всего, нардепы должны назначить представителей ВР в состав комиссий по проведению конкурсов на должности директора Государственного бюро расследований и административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Также на повестке дня — назначение очередных местных выборов в 2020 году (25 октября) и утверждение календарного плана четвертой сессии.

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В первом чтении Рада рассмотрит изменения в регламент и закон О статусе народного депутата Украины относительно оснований отсутствия нардепов на пленарных заседаниях.

На второе чтение выносятся проекты законов об оборонных закупках и  о разведке, а также изменения в закон О Службе внешней разведки.

Порядок денний Ради на 15 л…

Очередные местные выборы Верховная Рада планирована назначить еще 13 июля.

Но президент Украины Владимир Зеленский попросил в тот день снять с повестки дня три законопроекта, среди которых т проект постановления №3809.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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