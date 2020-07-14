В Украине больные коронавирусом получат медицинскую помощь независимо от наличия декларации с семейным врачом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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— Если есть первые признаки коронавируса, особенно повышение температуры выше 38, тяжелое дыхание, боль в грудной клетке, нужно вызвать скорую помощь. Будет предоставляться лечение независимо от того, есть ли у пациента договор с семейным врачом. Также госпитализации подлежат все, кто имеет сопутствующие заболевания, — заявил министр.

Также Степанов уточнил, что можно заключить декларацию онлайн.

Кроме того, всем больным коронавирусом лечение будет предоставляться бесплатно. В Украине приняли все необходимые нормативные акты, по которым оказывается медицинская помощь.

В стоимость лечения, которое обеспечивает государство, входят все лекарства, манипуляции и повышенная зарплата для медицинских работников в размере 300%.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 14 июля в Украине зафиксировано 54 771 больных коронавирусом. За сутки Covid-19 обнаружили еще у 638 человек. Выздоровел за сутки 651 пациент, в общем — 27 154.

Наибольшее количество больных во Львовской области (7 254), в Киеве (6 350), Черновицкой области (5 183), Ровенской (4 740).