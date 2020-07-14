В Украине 14 июля есть хорошие новости — количество людей, которые вылечились, больше количества новых случаев коронавируса.

За сутки обнаружили 638 больных, тогда как побороли ее 651 человек.

В общем заболел 54 771 украинец. Умерло за сутки 14 человек, всего — 1 412.

В пяти областях не обнаружили ни одного случая. Больше всего больных во Львовской области, Киеве и Ровенщине.

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Коронавирус в Киеве

В столице выросло количество больных. За сутки обнаружили 112 новых больных коронавирусом.

Сегодня в Киеве уже 6 350 подтвержденных случаев заболевания.

Карантин в Украине

Новый учебный год может начаться 1 сентября с нововведениями. В Минздраве рассматривают возможность обучения в несколько смен.

В Одессе запретили работу ресторанов и ночных клубов после 23.00.

Эпидемическая ситуация в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Одесской, Ровенской и Черниговской областях не соответствует критериям Министерства здравоохранения и там ослаблять карантин нельзя.

В Украине больные коронавирусом получат медицинскую помощь независимо от наличия декларации по семейным врачом.

Прогноз пандемии коронавируса

Исследование мобильности населения показывает, что украинцы активно нарушают карантин. Их мобильность замедляет тенденцию спада пандемии коронавируса в Украине.

Об этом говорится в исследовании команды проекта Форсайт Covid-19 от Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию.

Данные моделирования указывают на начало тенденции медленного угасания пандемии во второй половине июля.