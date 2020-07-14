Во время второго внеочередного заседания Верховной Рады народные депутаты отправили на повторное первое чтение законопроект (№3133), которым предусмотрено увольнение директора НАБУ, если его привлекут к ответственности за коррупцию.
284 нардепа поддержали такое решение по просьбе авторов документа.
Он в частности предусматривает внесение изменений в законы относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах.
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал второе внеочередное заседание по требованию 150 народных депутатов. И закрыл его за три минуты.
Во время первого внеочередного заседания 14 июля Рада приняла важный документ — закон об игорном бизнесе в Украине. Его поддержали во втором чтении 248 нардепов.
Однако в парламенте зарегистрированы два постановления, блокирующие его подписание.