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Факты / Украина / Політика

Рада за три минуты провела второе внеочередное заседание

Во время второго внеочередного заседания Верховной Рады народные депутаты отправили на повторное первое чтение законопроект (№3133), которым предусмотрено увольнение директора НАБУ, если его привлекут к ответственности за коррупцию.

284 нардепа поддержали такое решение по просьбе авторов документа.

Он в частности предусматривает внесение изменений в законы относительно  повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах.

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал второе внеочередное заседание по требованию 150 народных депутатов. И закрыл его за три минуты.

Во время первого внеочередного заседания 14 июля Рада приняла важный документ — закон об игорном бизнесе в Украине. Его поддержали во втором чтении 248 нардепов.

Однако в парламенте зарегистрированы два постановления, блокирующие его подписание.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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