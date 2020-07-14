Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил требования для въезда в шести стран, которые открыли границы для украинских туристов.

На границе с Турцией нужно пройти медосмотр, в случае выявления симптомов коронавируса сделать бесплатный ПЦР-тест. Также эта страна требует страховой полис на Covid-19. Его можно приобрести онлайн или у туроператора или непосредственно в аэропорту.

По словам Кулебы, в Сербию разрешен въезд без ограничений, а в Хорватию для въезда нужен результат ПЦР-теста или обязательства пройти 14-дневный карантин. Также туристы, которые планируют отдых в Хорватии должны зарезервировать себе жилье.

— Въезд в Черногорию также разрешен. Но для тех, кто въезжает с территории Сербии, требуется обязательная 14-дневная обсервациям в карантинном заведении, — сказал Кулеба.

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Перед вылетом на Багамские острова нужно получить разрешение на посещение и по прибытии показать результаты негативного теста, которому не более 10 дней.

Тунис предусматривает карантин от 7 до 14 дней и наличие ПЦР теста.

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