МИД Украины проинформирует международных партнеров Украины об убийстве военного медика оккупационными силами.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену.

— МИД проинформирует партнеров о том, как грубо в очередной раз нарушаются нормы международно-гуманитарного права оккупационными силами. В частности, сегодня я буду проводить встречу с представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе госпожой Хайди Грау, и этот вопрос мы также детально обсудим, — сказал Кулеба.

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Он отметил, что убийство украинского медика на фронте не останется без внимания наших международных партнеров.

— Мы сделаем все для того, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену. С юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления, а с моральной точки зрения речь идет ни о чем другом, как об акте варварства, — отметил министр, добавив, что лично будет контролировать ход этой ситуации.

Убийство медика

12 июля на Донбассе боевики обстреляли военных медиков во время эвакуации тела погибшего воина. В результате обстрела один медик погиб, еще двое пострадали.