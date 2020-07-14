Цена “обещаниям” России: Зеленский о расстреле военных возле Зайцево

Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с убийством и ранением украинских военных на Донбассе 13 июля.

Глава государства поручил главнокомандующему ВСУ и заместителю руководителя Офиса президента поехать на Донбасс с целью изучения обстоятельств обстрела украинских военных в районе Зайцево.

— Украина должна четко понимать риски, которые несет существования серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену “обещаниям” той стороны, — подчеркнул президент.

Расстрел украинских военных “еще раз подчеркивает, что война продолжается”, добавил Зеленский.

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Расстрел военных возле Зайцево

13 июля боевики на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево.

В результате обстрела военный медик погиб, один военнослужащий получил ранение, еще один — боевую травму.

В штабе ООС сообщали, что враг расстрелял представителей эвакуационной группы практически вплотную.