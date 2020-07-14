В Ровенской области ослабили карантин

В Ровенской области ослабляют карантинные меры, введенные из-за большого количества случаев коронавируса.

Об этом сообщил председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

По его словам, Ровенская область уже вышла из красной зоны. При допустимой норме менее 11% случаев коронавируса сейчас 10,6%.

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— Созвал внеочередное заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая разрешила работу учреждений культуры и кинотеатров при условии наполненности залов не более 50%, — написал Коваль в Facebook.

Также он добавил, что 15 июля будет рассмотрена возможность возобновления работы ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях.

К слову, в исследовании команды проекта Форсайт Covid-19 от Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию говорится, что украинцы активно нарушают карантинные ограничения.

Сейчас, кроме Киева и запада страны, ухудшились показатели в Харьковской, Донецкой и Одесской областях.