В Одессе дайверы во время погружения обнаружили на дне станковый пулемет Максима.

Оружие, которое использовали во время многих войн в прошлом, нашли в Черном море у пляжа Ланжерон.

На пулемет Максима наткнулись работники дайвинг-центра Океан, которые устроили в районе Ланжерона подводный музей.

Пулемет нашли как раз возле музея благодаря шторму и подводным течениям, которые расчистили дно.

Пулемет Максима — станковый пулемет, разработанный британским оружейником американского происхождения Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 году.







В Одессе возле пляжа Ланжерон нашли пулемет Максима / 2 фотографии

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На одесских пляжах не рекомендуют купаться

10 июля Центр общественного здоровья сообщил о несоответствующем качестве воды на четырех пляжах Одессы.

В перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды вошли Аркадия, Дельфин, 13 и 16 станции Большого Фонтана.

Источник: Военная академия г.Одесса

Фото: Военная академия г.Одесса