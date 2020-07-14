С 14 июля в Одессе усилили карантин, запретив всем заведениям общественного питания или развлекательного направления работать в ночное время.

Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 23.00 до 07.00 все ночные клубы, рестораны, кафе, столовые, закусочные, кафе и буфеты должны быть закрыты для посетителей.

Это ограничение не распространяется на кинотеатры и учреждения, которые работают на доставку еды.

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Также в городе усилят контроль за соблюдением карантина в ТРЦ и на территории побережья города.

Коронавирус в Одесской области обнаружили в 2 258 человек за день прибавилось 50 инфицированных пациентов. Всего в Украине зафиксировано 54 771 случай коронавирусной инфекции.

Источник: Одесский городской совет