Антон Желепа – виновник ДТП на Старообуховской трассе, которая забрала четыре жизни 12 июля.

Желепа проживает в Киеве на улице Тростянецкой в Дарницкой районе. В соцсетях соседи сразу узнали его, поскольку он имеет дурную славу.

По их словам, из-за Желепы часто во двор приезжала полиция.

— Буквально три дня назад на лавочке валялся в наркотическом состоянии. Ему пожизненно надо, чтобы дали, — сказала соседка.

Дворник Лариса рассказала, что видела его за день до ДТП.

— Как он в той Конча-Заспе очутился? Я его вчера утром видела, он уже был никакой, — сказала она.

Оказалось, что Желепа ездил в Конча-Заспу устраиваться на работу.

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Его будущий работодатель Александр искал водителя для своих детей и согласился взять Желепу.

— Лет 10 назад, когда у меня бизнес был, он работал у меня водителем. Он говорит: “Сан Санич я уже не пью, я уже не употребляю, можно к вам на роботу?” Я сказал, “Подъезжай”, — рассказал он.

Он оставил Желепу на 10 минут и отошел к соседу, а когда вернулся обнаружил, что его внедорожник Mercedes пропал.

Через 20 минут после ДТП авто подали в розыск.

ДТП на Старообуховской трассе

12 июля произошла смертельная ДТП на Старообуховской трассе. В аварии погибла семья. Из них семейная пара, а также двое детей восьми и 10 лет. Еще один ребенок, 14-летний мальчик, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сам Желепа не получил практически никаких увечий. Полиция установила, что мужчина находился за рулем пьяным. Драгер показал 1,32 промилле, что означает употребление водителем половины бутылки водки.

Желепа имеет четыре судимости. В частности, 2007 году он сел за избиение полицейского.

В 2010 году он отсидел 3,5 года за ДТП, в котором умерла женщина.

В 2016 году за мелкое хулиганство и в 2019 году за избиение мужчины, за что он возместил материальный ущерб.