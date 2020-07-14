13 июля в Харькове прошли сильные ливни, которые затопили несколько улиц и превратили дороги в реки.

Ливневки в Харькове не справляются с большим количеством воды. В городе “поплыли” даже центральные улицы Пушкинская и Шевченко, а также проспекты Гагарина и Науки.

Дороги внутри кварталов тоже сильно затоплены.

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По словам автомобилистов, местами уровень воды достигал капота. Многие из них просто глохли.

Наводнение в Западной Украине

С 22-24 июня на западе Украины бушевала непогода и вызвала наводнение. В одном из районов Закарпатья за несколько часов выпала месячная норма осадков.

Наводнение в Западной Украине унесло жизни троих людей.

Сильно пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская областях.

Правительство Украины выделило 754 млн грн из резервного фонда, чтобы помочь населению пострадавших областей.

Фото: АТН