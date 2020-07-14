13 июля в Харькове прошли сильные ливни, которые затопили несколько улиц и превратили дороги в реки.
Ливневки в Харькове не справляются с большим количеством воды. В городе “поплыли” даже центральные улицы Пушкинская и Шевченко, а также проспекты Гагарина и Науки.
Дороги внутри кварталов тоже сильно затоплены.
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По словам автомобилистов, местами уровень воды достигал капота. Многие из них просто глохли.
Наводнение в Западной Украине
С 22-24 июня на западе Украины бушевала непогода и вызвала наводнение. В одном из районов Закарпатья за несколько часов выпала месячная норма осадков.
Наводнение в Западной Украине унесло жизни троих людей.
Сильно пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская областях.
Правительство Украины выделило 754 млн грн из резервного фонда, чтобы помочь населению пострадавших областей.
Фото: АТН